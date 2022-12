ASSISEN. Pieter Platteeuw (37) beschrijft hoe hij wekenlang dodelijke ‘wonderbonen’ in de yoghurt van zijn vrouw Dana mengde

Brandweerman Pieter Platteeuw dacht dat één dosis van de ‘wonderbonen’ voldoende zou zijn om zijn vrouw Dana Van Laeken te doden, maar dat bleek niet het geval. Verschillende keren mengt hij ricine in de yoghurt of in de carpaccio van zijn nietsvermoedende vrouw. En wanneer ze toevallig een zakje met zaden ontdekt, dekt hij zich in. In de assisenzaal in Brugge beschreef Platteeuw vandaag hoe hij zijn vrouw wekenlang vergiftigde, tot die fatale vrijdag 12 oktober 2018.