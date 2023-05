ASSISEN. “Pa plunderen, vernederen, slaan en uiteindelijk dood stampen. Dat kunnen we nooit vergeven”

Minister Crevits na getuigenis­sen van stagiairs in zorg: “Ze moeten overzicht krijgen van waar ze terechtkun­nen met klachten”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits wil dat er voor studenten die problemen ervaren tijdens hun stage in de zorg een duidelijk overzicht komt van waar ze met die klachten terechtkunnen. Dat heeft de CD&V-minister gezegd in het Vlaams Parlement. HLN sprak met getuigen en vond aanwijzingen dat stagemisbruik in de Vlaamse zorg een structureel probleem is.