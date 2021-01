ASSISEN. Ouders Little John getuigen: “Jongen, hoe is dat in godsnaam kunnen gebeuren?”

ASSISEN. De letterlij­ke getuigenis van Sofie, de ex van Little John: “Het lijkt alsof ik jaren heb samenge­woond met iemand die ik niet ken”

6:52 “Ik ben hem drie keer gaan bezoeken in de gevangenis. Ik wilde weten waarom. Hij zei: ‘Je moet bij me blijven.’ Hij was vooral met zichzelf bezig. Er kwam wel een sorry. Maar dat is makkelijk. Enkel een sorry. Nooit een uitleg over hoe, wat en waarom. Mijn besluit stond toen vast. Die man wil ik niet meer kennen. Die mens heeft mij zoveel pijn gedaan. Voor mij is het daar gestopt.” Dit is het getuigenis van Sofie, de ex-partner van John Vandoolaeghe die getuigde zonder één enkele keer zijn naam uit te spreken.