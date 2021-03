ASSISEN. Nog sigaretten gekocht en rustig geparkeerd: waarom wachtte Tom Pattyn (34) zolang om zijn stervende vrouw naar het ziekenhuis te brengen?

Welke versoepe­lin­gen staan mogelijk op de helling? Een overzicht

14:50 Nu het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in ons land weer zorgwekkend blijft toenemen, is het nog maar de vraag of de geplande versoepelingen de volgende weken en maanden kunnen doorgaan. Die zijn immers nog onder voorbehoud. Of ook de versoepelingen die de voorbije weken ingingen behouden kunnen blijven, is nog onduidelijk. Een overzicht van de versoepelingen die reeds van kracht zijn en die nog op tafel liggen: