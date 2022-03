ASSISEN. “Nachtwerk wordt goed betaald. Maar het is een aanslag op je relatie”

Sorteerken­nis van Belgen nog niet op punt: 1 op de 3 denkt dat restafval wordt gerecy­cleerd

Verschillende Belgen hebben een betere kennis nodig over wat er met afval gebeurt. Zo denkt 1 op de 3 Belgen bijvoorbeeld dat restafval wordt gerecycleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de ngo Fost Plus naar aanleiding van Wereld Recyclage Dag. “Een beter begrip over het belang en concrete resultaat van sorteerhandelingen zorgt ervoor dat mensen beter sorteren. Hoe beter we samen sorteren, hoe beter we gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen recycleren”, zegt Fost Plus-directeur Wim Geens.

18 maart