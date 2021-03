ASSISEN. Morgen start assisenproces tegen duivelskoppel: dit zijn de beschuldigden

Wat Van Acker toen zelf nog niet wist: dat Lacote haar vele jaren later een eerste en enig kind zou schenken. Een dochter. Het meisje is vandaag 12 en woont bij een broer van Lacote in Frankrijk. Omdat papa en mama allebei in de gevangenis van Brugge zitten, sinds de politie hen in november 2019 compleet verraste op hun twee onderduikadressen in Abidjan, Ivoorkust.