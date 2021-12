ASSISEN. Moord in De Koperen Pomp. “Sorry Silke. Ik had je dit niet mogen aandoen”

Gent Burgemees­ter Mathias De Clercq na sneer richting Lichtfesti­val van Marcel Van der Auwera: “Te kort door bocht om er één evenement uit te pikken”

De situatie in de ziekenhuizen loopt uit de hand, er is bij wijze van spreken geen bed meer vrij. In Oost-Vlaanderen was de situatie nooit eerder zo schrijnend. Marcel Van der Auwera, het hoofd van het comité Hospital & Transport Surge Capacity, zei daarover: “Wat ik op het Lichtfestival gezien heb, doet me sterk vermoeden dat zo’n massa-evenement er geen goed aan gedaan heeft.” Mathias De Clercq blijft het festival verdedigen.

17:17