ASSISEN. Moord in De Koperen Pomp. “Mijn dochter zei het al vaker: Waarom maak je hem niet af?”

Zo scoor je de beste Black Fri­day-deal: “Vergelij­ken, vergelij­ken en vergelij­ken”

De aanbiedingen vliegen je deze week om de oren. Aanstaande vrijdag is het Black Friday, de dag waarop winkels stunten met koopjes. Black Friday is een promotiedag die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. De dag na Thanksgiving wordt er traditioneel veel geshopt en bedrijven stunten dan met de prijzen. Dit winkelevenement wordt de laatste jaren in ons land ook steeds uitgebreider gevierd. Maar hoe weet je nu wanneer je de beste deal kunt krijgen?

25 november