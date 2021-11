ASSISEN. Moord in De Koperen Pomp. “Ik beken. Een onderzoeksrechter is niet onfeilbaar”

Premier De Croo en Boris Johnson zetten in op betere samenwer­king na brexit

Normaal zou premier Alexander De Croo vandaag voor het eerst zijn opwachting maken in Downing Street 10, op de koffie bij zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson. De vierde coronagolf besliste daar anders over. In de plaats was er vandaag een videocall waarin een aantal punten voor intensere samenwerking werden besproken, in het post-brexittijdperk.

16:34