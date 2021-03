ASSISEN. Moeder van Berenice getuigt: “Tom heeft mijn dochter mee naar België gelokt met leugens en bedrog”

Maria De Viana Rincon, moeder van het slachtoffer, klonk erg bitter toen ze op de getuigenstoel over haar ex-schoonzoon Tom Pattyn sprak. Ironie van het lot: het was zij die destijds in Mexico het contact legde tussen de twee.