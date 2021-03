ASSISEN. Met stervende vrouw in de auto nog omgereden voor sigaretten. “Ik had die nodig. Anders was ik geëindigd zoals zij”

Van Ranst pleit voor korte maar strenge lockdown: “Noodrem aantrekken om volledige lockdown te vermijden”

10:51 Politici en experts maken zich ernstig zorgen over de stijgende coronacijfers. In de ziekenhuizen werden de voorbije drie dagen telkens meer dan 200 mensen met Covid-19 opgenomen. Om het tij te doen keren, is er niet veel tijd, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bij HLN Live. Hij hoopt dat het Overlegcomité vandaag een pakket aan maatregelen samenstelt dat op korte termijn effect heeft.