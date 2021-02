ASSISEN. Lome postbediende Dirk Wauters kon redelijk agressief uit de hoek komen, zeggen verschillende getuigen

ASSISEN. Beschul­digd van doodslag, maar Bpost betaalt hem nog elke maand netjes 1.600 euro netto

25 februari De ondervraging door voorzitter Peter Hartoch van postbediende Dirk Wauters, beschuldigd van doodslag op zijn partner Patricia Gaillet, had vanochtend een paar verrassingen in petto. Om te beginnen nog eens nieuwe versie van de feiten. Nu eens niet met drie vingers in de keel. Evenmin met vijf. Maar met vier. Laten we het gemiddelde nemen, moet beschuldigde gedacht hebben. En verder het opmerkelijke nieuws dat Wauters eigenlijk niet staat te popelen om vrij te komen én in de cel verder keurig zijn postloon opstrijkt. Het voordeel van de vaste benoeming.