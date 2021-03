ASSISEN. Lokte Berenice haar eigen dood uit?

ASSISEN. Moeder van Berenice getuigt: “Tom heeft mijn dochter mee naar België gelokt met leugens en bedrog”

10:00 Maria De Viana Rincon, moeder van het slachtoffer, klonk erg bitter toen ze op de getuigenstoel over haar ex-schoonzoon Tom Pattyn sprak. Ironie van het lot: het was zij die destijds in Mexico het contact legde tussen de twee.