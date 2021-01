ASSISEN. Little John heeft zich bedacht: “Natuurlijk treft Sofie geen schuld”

ASSISEN.'Little John' lokte Vietnamese studente naar België en doodde haar. De perfecte moord, maar één foutje werd hem fataal

8 januari Voor het assisenhof in Brugge begint vandaag het proces tegen John Vandoolaeghe (31). De man uit Zonnebeke staat terecht voor de moord op een Vietnamese studente, Thi Xuan Nguyen (28). Terwijl zijn partner zwanger was van hun eerste zoontje, zocht Vandoolaeghe op buitenlandse dienstreizen contact met andere vrouwen. De Vietnamese Thi Xuan Nguyen, die in Japan studeerde, zag in beschuldigde de man van haar leven. Maar toen ze te weten kwam dat haar droomprins in België een gezin had, werd ze een bedreiging voor zijn familiaal geluk hier. Vandoolaeghe lokte de vrouw in de herfst van 2016 naar België en vermoordde haar. Een bijna perfecte moord. Maar hij maakte één foutje.