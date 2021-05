ASSISEN. Levenslang voor dader aannemersmoord: “Ik moet en zal een zware straf krijgen. Dat verdien ik ook”

ASSISEN. Beschuldig­de aannemers­moord: “‘Loser’, noemde Luc mij. En toen knapte er iets”

25 mei “Wie is Tony Baldassarre? Dat laat zich kort samenvatten. What you see, is what you get”, zei zijn advocaat Kris Luyckx bij aanvang van de zitting over zijn cliënt. Een stevige vijftiger uit één stuk. Kort van stof. Niet rond de pot draaiend. En één die je liever niet tegen je hebt. Losse handjes en iets te vlot met wapens. “Als iemand onvriendelijk is tegen mij, ben ik onvriendelijk terug.”