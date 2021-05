ASSISEN. Levenslang plus 15 jaar terbeschikkingstelling voor roofmoordenaars verpleegster: strenger kan een mens in dit land niet gestraft worden

Levenslang, met een ‘beveiligingsperiode’ van 20 jaar. Plus 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat is de eindafrekening voor Marc Laudet en Ashley Van De Velde. Strenger kan een mens in dit land nauwelijks of niet gestraft worden. Komen ze nog ooit vrij?