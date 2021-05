ASSISEN. Laudet en Van De Velde schuldig aan roofmoord. “Verwijder deze twee parasieten uit de maatschappij”

De Croo: "1 op de 3 volwasse­nen kreeg eerste prik, België staat op nummer vijf in EU”

19:15 Premier Alexander De Croo ziet dat België het nummer vijf in Europa is, in de rangorde van landen die hun inwoners al een eerste prik gaven van een coronavaccin. Dat meldde de eerste minister vandaag trots na afloop van zijn bezoek aan het vaccinatiecentrum van Flanders Expo in Gent. Daar sprak hij met medewerkers en mensen die gevaccineerd werden.