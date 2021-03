Assisen. “Lacote was het brein, maar misschien schoot Van Acker wel”: jury beslist vermoedelijk vandaag nog over schuldvraag duivelskoppel

Minister Vandenbrou­c­ke: “Geen enkele reden om nu te stoppen met AstraZene­ca”

15 maart België blijft vaccineren met AstraZeneca, zo werd beslist door de taskforce vaccinatie. Eerder vandaag werd bekend dat de toediening van het AstraZeneca-vaccin in verschillende Europese landen tijdelijk wordt stopgezet. De Hoge Gezondheidsraad in ons land blijft echter bij zijn standpunt om de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin voort te zetten, zo klinkt het in een persmededeling. “Op basis van wat we weten is er geen enkele reden om nu te stoppen”, zo verklaarde minister Frank Vandenbroucke (sp.a) in VTM NIEUWS.