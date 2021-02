ASSISEN. Kruisboogmoord. ‘Femme fatale’ Sarita V. getuigt: “Ik wilde geen dode op mijn geweten”

Antigifcen­trum lanceert podcast voor kinderen na 12.000 oproepen in coronajaar

12:30 Het Antigifcentrum en de federale overheidsdienst Volksgezondheid hebben de nieuwe podcast ‘Wetenschapje’ gelanceerd. In de podcast, die bestemd is voor kinderen van 8 tot 13 jaar, komen tal van weetjes aan bod over de gevaren van vergiftiging en hoe het te vermijden.