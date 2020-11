ASSISEN. Koppel zat 17 dagen onterecht in cel: “Had een ‘sorry’ verwacht in plaats van een oproepingsbrief”

Waarom zat het bloed van slachtof­fer Jules en het DNA van verdachte Alinda op dezelfde jeansbroek? “Er gebeuren vreemde dingen in die familie”

10:16 Ze was niet op de plaats van de moord op Jules Bogaerts en Jeanne Jacobs. Wat Alinda Van der Cruysen wel deed? “Video’s kijken, en er was een stroompanne.” Wat moeilijk te rijmen valt, zo duidde de assisenvoorzitter tijdens haar proces. En waarom trok ze oude, minder chique kleren aan, op vraag van een nonkel die ze twee jaar niet meer had gezien, en waar ze meteen ook bij bleef slapen? “Toch was het zo, er gebeurden vreemde dingen in die familie.”