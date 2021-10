ASSISEN. Kesteman dreigde al eerder: “Ik ga mij zat drinken en tegen een boom rijden”

Bewolkt en nevelig met kans op wat gedruppel of motregen

6:07 Donderdag verwachten we vrij veel wolken en soms nevelig weer met in de ochtend nog kans op wat gedruppel of wat motregen over het noorden van het land. Geleidelijk verschijnen er enkele opklaringen, vooral dan over het zuiden van het land. De maxima liggen tussen 11 en 13 graden in de Ardennen en tussen 14 en 16 graden elders. De wind is zwak tot meestal matig uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI.