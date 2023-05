ASSISEN. Jury geeft Marijsse het voordeel van de twijfel: strafmaat zakt naar 20 tot 30 jaar opsluiting

De Croo probeert scheuren binnen Vivaldi te lijmen, maar verdeeld­heid blijft: "Wat heeft u bezield die wet met de grond gelijk te maken"

“Ons land zal een leider zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming.” Premier De Croo (Open Vld) moest een storm van verontwaardiging trotseren tijdens het vragenuurtje in de Kamer, maar terugkomen op zijn uitspraken leek hij niet te doen. “Wat heeft u bezield die wet met de grond gelijk te maken”, klonk het scherp bij Groen. Ook bij de oppositie klonken er scherpe geluiden. “Leidt u deze regering of ondergaat u de groene dogmatici?”