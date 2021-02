ASSISEN. Jordy Vande Sompele schuldig aan kruisboogmoord

Het levenloze lichaam van Bjorn De Vrieze werd die bewuste dag kort na de middag aangetroffen in de inkomhal van zijn woning in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Naast enkele familieleden kwamen ook Jordy Vande Sompele en zijn vriendin snel naar de plaats van de feiten. Sarita V. verklaarde aan de politie dat ze al een tijdje ook een relatie had met het slachtoffer. Diezelfde avond werd Vande Sompele dan ook als verdachte opgepakt.

In zijn eerste verhoor bekende de Tieltenaar dat hij inderdaad naar de woning van zijn liefdesrivaal trok. Naar eigen zeggen wilde hij De Vrieze enkel bang maken en schoot hij per ongeluk met de kruisboog. Later moest Vande Sompele toegeven dat hij wel degelijk de intentie had om het slachtoffer van het leven te beroven. Opvallend genoeg knoopte hij vanuit de gevangenis bijna onmiddellijk toch weer een relatie aan met de vrouw die de aanleiding vormde voor zijn daden. Pas ruim een jaar later zette Sarita V. dan toch definitief een punt achter de relatie.

In het arrest wordt verwezen naar de verklaringen van de beschuldigde tijdens het onderzoek en op het proces. Daaruit bleek dat hij met een reeds opgespannen en met een pijl geladen kruisboog op zoek ging naar het slachtoffer. Vande Sompele passeerde eerst langs de slagerij van vader De Vrieze en langs de garagebox waar Bjorn De Vrieze tijdens zijn werk meestal parkeerde. “Daarna heeft hij nog acht minuten in de onmiddellijke omgeving van de woning Bjorn opgewacht.” Toen Bjorn thuiskwam, verschoof Vande Sompele de veiligheidspal van zijn kruisboog van ‘Safe’ naar ‘Fire’.

De beschuldigde verklaarde bovendien zelf dat hij bewust richtte tussen het hoofd en de borst van het slachtoffer. “Hij heeft wetens en willens en weloverwogen en bewust geschoten”, klonk het. Ook de getuigenissen van de wetsdokter en van de wapensdeskundige werden in de motivering aangehaald. Volgens dokter Geert Van Parys was De Vrieze door een doorboring van het ruggenmerg immers onmiddellijk verlamd, maar was hij zich wel nog van alles bewust. Dat leidde tot een fataal zuurstoftekort in de hersenen.

Over het oogmerk tot doden bestond volgens de juryleden sowieso geen twijfel. “Wanneer men met een kruisboog een pijl afschiet in het hoofd, weet men dat men doodt.” De verklaringen van Vande Sompele zelf tonen dat ook aan. “Hij heeft alles naar de kloten geholpen. Het moest gedaan zijn en dat kon enkel door hem om te leggen”, zei hij bijvoorbeeld aan de speurders.

Het staat volgens de volksjury ook buiten kijf dat de beschuldigde met voorbedachten rade handelde. Zo begon hij twee weken voor de feiten op internet informatie te zoeken over de werking en de aanschaf van een kruisboog. Aan twee vrienden en aan zijn schoonzus vertelde hij respectievelijk dat hij Bjorn iets zou aandoen en zelfs zou kapotmaken. Zijn inspiratie haalde hij uit de televisieserie The Walking Dead. De bewuste kruisboog kocht hij uiteindelijk een dag voor de feiten aan in Nederland. Vlak voor de feiten schakelde Vande Sompele ook nog zijn dashcam uit en zette hij zijn gsm op vliegtuigstand. Na zijn vertrek thuis duurde het nog 42 minuten tot het fatale schot. “Voldoende tijd om zijn voornemen te staken, wat hij niet heeft gedaan”, besloten de juryleden.

De debatten over de strafmaat worden vrijdag gehouden. Voor moord riskeert Jordy Vande Sompele in theorie levenslange opsluiting.