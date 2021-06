ASSISEN. Inge Manderick, zoon en ex-man schuldig aan moord op Sara Laeremans: tot 28 jaar cel

Drempel voor volgende fase Zomerplan al bereikt: meer dan 70 procent volwasse­nen kreeg eerste coronaprik

23 juni 70,41 procent van alle volwassen inwoners in België heeft minstens een eerste prik van een coronavaccin gekregen. Daarmee is de tweede voorwaarde voor de volgende fase van het Zomerplan al bereikt. Die fase gaat volgens de huidige planning pas op 30 juli in. De andere drempel, minder dan 500 patiënten op de afdelingen intensieve zorg, is al langer bereikt.