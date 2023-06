ASSISEN. "Ilse en ik waren misschien beter vrienden gebleven": ons verslag van de eerste procesdag tegen Jürgen D.

Welbespraakt, zelfzeker en klaar ‘om aan zichzelf te werken’. Op het assisenproces in Gent moesten de woorden niet bepaald uit Jürgen D. worden getrokken. Veel mooie praatjes, afgewisseld met vulgariteiten als ‘teef’ en ‘rammen’. Beschuldigde moest toegeven: “Het niveau van Ilse, dat was voor mij te hoog gegrepen. We waren misschien beter vrienden gebleven.” Tegelijk beweert hij dat zij zijn strafblad kénde. Dit is ons verslag van de eerste dag van het assisenproces over de moord op Ilse Uyttersprot.