ASSISEN. “Ik heb gelogen. Het was geen ongeval. Babs moest dood”

Twee agentes dienen klacht in tegen collega: “Hij deed iets in ons drankje”

Er loopt een onderzoek naar een politie-inspecteur van de zone Mechelen-Willebroek wegens grensoverschrijdend gedrag. Een jonge vrouwelijke collega diende als eerste een klacht tegen hem in omdat ze vermoedt dat hij op een feestje een bedwelmend middel in haar drankje deed. Een andere collega diende daarop ook een klacht in tegen dezelfde inspecteur. Zij zou iets gelijkaardigs hebben meegemaakt.

17:43