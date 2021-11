ASSISEN. “Ik dacht: ‘Wie gaat er zijn om voor Ryan te zorgen als ik er niet meer ben?’

Eind 2022 eerste jobbonus voor ruim 716.000 werknemers in Vlaanderen

Vanaf eind 2022 krijgen 716.601 werknemers in Vlaanderen voor het eerst een jobbonus. Dat is de bonus tot 600 euro per jaar voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. De jobbonus is een van de vier arbeidsmarktmaatregelen die de Vlaamse regering vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) een eerste keer principieel heeft goedgekeurd.

13:52