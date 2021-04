ASSISEN. Hoe komt het dat gevangenis de politie niet verwittigde waar voortvluchtige Ashley zat?

In Charleroi neergesto­ken man bezweken aan verwondin­gen

29 april De man die dinsdag bij een vechtpartij in het centrum van Charleroi gewond raakte, is donderdagochtend aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft het parket van Charleroi bevestigd aan onze collega's van ‘7s7'. De vermoedelijke dader is door het slachtoffer geïdentificeerd, maar is nog steeds op vrije voeten.