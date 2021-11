ASSISEN. “Hij kwam altijd lachend naar de klas. En dan was er plots dat lege bankje”

ONZE OPINIE. Dit virus verrast niet alleen ons land, maar die eeuwigdu­ren­de debatcul­tuur? Da's wel typisch Belgisch

Het is bijna een gezegde geworden in de Wetstraat. Als Jan Jambon (N-VA) oproept tot kalmte, moet je je paraat houden. Maar het geroep van allerlei gouverneurs, een niveau dat we al lang liever kwijt dan rijk zijn, verwart nog meer in deze vierde golf. Zelfs de minder evidente sheriffs zoals de Oost-Vlaamse Carina Van Cauter roeren zich. Het gevolg zijn ongelijke inspanningen. Want waarom mag het chirofeestje in Oostakker niet doorgaan en het feestje in de Gentse Kompass Klub wel? Jongeren betalen zo de prijs. Maar Carina Van Cauter vindt dat we solidair moeten zijn. Paroles et paroles et paroles, zong de Franse zangeres Dalida.

