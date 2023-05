ASSISEN. “Hij gaf de hond een tik. Toen is de ‘plong’ gesprongen”: ‘Tom Spier’ sloeg zijn vader dood met ongezien geweld

Sally (40), moeder van twee, werd met twee messteken in hart vermoord door ex-vriend Jurgen V. (50): in oktober start assisenpro­ces

Een rustige wijk in het landelijke Kaprijke werd in augustus 2019 opgeschrikt door de dood van Sally Hautekeete (40). Haar ex-partner Jurgen V. (50) bracht haar om het leven na een uit de hand gelopen ruzie. In oktober — meer dan vier jaar na de feiten — zal een twaalfkoppige jury zich buigen over het lot van de man. Op het spel? Een levenslange veroordeling voor moord. “Voor mij bestaat die man niet meer”, zegt papa Eddy.