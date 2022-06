ASSISEN. “Het kan niet gebeurd zijn zoals Pardaens zegt dat het gebeurd is”

Faillisse­men­ten­stroom wakkert aan: bijna 1.000 bedrijven over de kop in mei

Het aantal faillissementen in België is de afgelopen maanden bijna onafgebroken gestegen. In mei werden er 988 ondernemingen failliet verklaard, in Vlaanderen was er zelfs een recordaantal falingen. Volgens het handelsinformatiekantoor Graydon, dat de cijfers verzamelt, wijzen die erop dat “de reeds lang verwachtte faillissementenstroom als gevolg van de Covidperiode nu steeds sterker aanzwengelt”.

