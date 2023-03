ASSISEN. “Het is niet omdat we uit Napels komen, dat wij geen eerlijke mensen zijn”

Maya (30) raakte betrokken in ‘horror­crash’ met vrachtwa­gen: “Noch ikzelf, noch de politie weet wat er is gebeurd”

Maya Quirijnen (30) raakte betrokken in een zware crash op de E19 in Brecht. De toegesnelde hulpdiensten vreesden voor haar leven. Maar de jonge mama van twee vocht en overwon. Over enkele weken hoopt ze weer definitief thuis te zijn en stilaan weer alles te kunnen. “Ik wens iedereen de warmte toe die ik de voorbije weken heb mogen ervaren”, vertelt Maya, mama van Lot (3) en Nel (4 maanden). “En ik besef: we leven in ‘extra time’, en daar gaan we van genieten.”