ASSISEN. Het Folterproces. Hoe kon deze vreselijke toestand zo lang aanslepen?

OVERZICHT. Cijfers evolueren in goede richting, nog zo’n 700 coronapa­tiën­ten in ziekenhuis

9:25 De coronacijfers blijven de goede kant opgaan in ons land. Er worden dagelijks nog 882 nieuwe gevallen vastgesteld, een afname van 40 procent in vergelijking met de week voordien. In alle Belgische ziekenhuizen worden momenteel nog 702 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.