ASSISEN. “Helikopterbruid” Kristel Appelt en haar ex Björn De Candt opnieuw voor assisenhof na pijnlijke farce

ANTWERPEN Bart De Wever doet 4 uur en 18 minuten over Griekse moeder van alle marathons: “Hier droom ik al van sinds ik startte met lopen”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) moest deze week op de laatste nipper afzeggen voor de ontvangst van Sinterklaas in zijn stad want hij was blijkbaar vergeten dat hij nog eventjes een marathon moest gaan lopen in de Griekse hoofdstad Athene. “De moeder van alle marathons, hier droom ik al van sinds ik begon met lopen.”

14 november