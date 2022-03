ASSISEN. Halfbroer van beschuldigde kraakt: “Dennis, je beseft niet wat je je kinderen hebt aangedaan”

E-steps aan banden gelegd: “Onbegrij­pe­lijk. Ze moeten gewoon uit verkeer gehaald worden”

Ze zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken: de e-steps. Maar er gebeuren te veel ongevallen met zware letsels als gevolg. Dus is het tijd voor strengere regels. In het nieuwe verkeersreglement van de Federale en de Vlaamse regering staat dat wie jonger is dan 16 jaar niet meer met de elektrische step op de openbare weg mag en dat het verboden wordt om op het trottoir te rijden. Het dragen van een helm wordt dan weer niet verplicht. “Onbegrijpelijk”, vindt Ignace Demeyer, spoedarts in het OLV Ziekenhuis van Aalst.

