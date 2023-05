ASSISEN. “Führerbefehl? Dat is ludiek bedoeld hé, mijnheer de voorzitter”: beschuldigde ‘Tom Spier’ aan het woord op proces

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tom Debaillie betreedt de imposante kasteelvilla achter het station van Kortrijk met een enkelband. Ondanks alle eerdere “fratsen” van geweldenaar Tom, haalt vader Frans — weduwnaar sinds een jaar of zes — de verloren zoon terug binnen. Hij geeft hem zelfs een inkomen als “dienstbode”. Even gaat het inderdaad goed. Maar niet erg lang, zo bleek vanmiddag uit het getuigenis van de speurders.

Quote Ik steel niet. Ik ruim op Tom Debaillie

Tijdens haar verhoor bij de politie haalde de huishoudster een reeks incidenten aan, zo getuigde inspecteur Valerie Deblaere. Vooral een voorval van 26 december 2017 maakte een grote indruk op Marie-Jeanne.

Volledig scherm De speurders van de politiezone VLAS die de zaak Debaillie onderzochten, vlnr. Martijn Coucke, Steven Vandesompele en Valerie Deblaere © Photo News

“Frans, Tom en zij zaten die dag in de keuken. Frans reageerde op iets wat zijn zoon had gezegd. Tom ontstak in woede en sleurde de dokter van zijn stoel. Hij smeet hem in de hoek van de keuken en begon te slaan met zijn vuisten. Toen de huishoudster wilde tussenbeide komen, kreeg ze ook klappen. Frans Debaillie vluchtte naar de serviceflat van zijn vriendin. Toen hij een dag later terugkeerde, stelde hij vast dat hij buitengesloten was. Tom had de boel kort en klein geslagen en zijn computer en dossiers in het water van de gracht gegooid.” Daar worden ze tweeënhalf jaar later — na de feiten — met andere bewijsstukken terug uit opgevist.

Volledig scherm Het Kasteel Hoog Mosscher. © Maxime Petit

Na meer dan 40 jaar dienst verlaat Marie-Jeanne het kasteel. Officieel om medische redenen, in werkelijkheid omdat ze de situatie niet meer aankan. Vanaf dan is Tom Debaillie heer en meester op Hoog Mosscher. Hij verkoopt wat spullen in een brocanterie, voor enkele honderden euro. “Ik steel niet. Ik ruim op”, zo luidt het. Strafrechtelijk kan dat kloppen — tenzij de dokter al kwetsbaar was door zijn leeftijd.

2.841.000 vermogen

Peanuts echter in vergelijking met de rest. Een onderzoek door de Cel voor Financiële Informatieverwerking, belast met het speuren naar verdachte financiële verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld, besluit dat “het vermoeden bestaat dat Tom reeds lange tijd bezig was met het ontvreemden van het vermogen van zijn vader”. Die zaak is nog hangende.

Het gaat om een bedrag van ongeveer 930.000 euro. Alleen al in de laatste drie maanden voor zijn dood, sponsort de dokter buiten zijn wil om — Tom heeft volmachten — voor ruim 100.000 euro. Voor de volledigheid, beschuldigde beschikt over een vermogen van 2.841.000. Dat staat zo goed als helemaal op effectenrekeningen waar zijn vader het vruchtgebruik van heeft.

Volledig scherm Voorzitter Tony Boyen © Photo News

Tom stelt de laatste maanden op Hoog Mosscher ook de regels. “Tür schliessen. Führerbefehl!”, staat er in dikke zwarte stift bij de deur geschreven. Met een paar taalfouten en een swastika.

Voorzitter Boyen: “Wat is dat, mijnheer Debaillie?”

Beschuldigde: “Dat is ludiek bedoeld hé, mijnheer de voorzitter.”

Voorzitter: “Gij vindt dat om te lachen? Bijzondere vorm van humor.”

Beschuldigde: “Excuseer mij.”

Voorzitter: Je vernielt daarmee toch een deel van het kasteel?”

Debaillie: “Och, dat is aan de dienstingang. Niet in het centrum van de woning.”

Voorzitter: “Vind je dat gepast in een huis waarvan je weet wat de voorgeschiedenis is? (Hoog Mosscher werd op Passiezondag 1944 gebombardeerd, weliswaar niet door de Luftwaffe maar door de Royal Air Force, red.)

Debaillie: “Ik ga daar niet op antwoorden. Het was niet bedoeld om te kwetsen.”

“Kroniek van een aangekondigde dood”, zo noemde één van de drie zussen van beschuldigde de aanloop naar de feiten. Een gruwelijke dood ook, zo leert het rapport van de wetsdokters Werner Jacobs en Babette Van Rafelghem. “Verstikking en respiratoire uitputting door de vele ribbenbreuken.” De dokter had ook een kapot geslagen neus en onderkaak.

Volledig scherm Make the accused and police unrecognized, beschuldigde en politie volledig onherkenbaar maken !!! © Photo News

Hadden deze feiten vermeden kunnen worden? Volgens beschuldigde wel. “Ikzelf heb er nooit aan gedacht om me te laten begeleiden”, zei Debaillie op vraag van de voorzitter. “Dat is misschien het jammere in mijn dossier. Dat ik niet sneller verplicht ben opgenomen. Na mijn zwaarste feiten (een vechtpartij aan het station van Kortrijk, waarbij het slachtoffer twintig dagen in coma was en blijvend letsel opliep, red.) had ik beter een paar jaar in de psychiatrie gezeten. Sommige mensen moet je nu eenmaal wat harder aanpakken.”

Tom Debaillie was op het moment van de feiten ook pas net weer op vrije voeten. Enkele uren eerder had de politie hem nog bestuurlijk aangehouden en verhoord in verband met een mogelijke brandstichting van een mobiel werftoilet. Tijdens dat verhoor ontkende beschuldigde dat hij ook maar iets met de brandstichting te maken had. Bij de huiszoeking, die tot even voor negen ‘s avonds duurde, werd niets gevonden. Tom Debaillie mocht daarom beschikken. Enkele uren later was zij vader dood.