ASSISEN. Familie slachtoffer zet rechtszaal op stelten: “Bastaard! Je zal branden in de hel”

Béatrice (23) getuigt als eerste op proces aanslag Zaventem: “Ik verloor beide benen en lag maand in coma, maar haalde wel Paralympi­sche Spelen”

Op het proces van de aanslagen in Brussels Airport en metrostation Maalbeek heeft het eerste slachtoffer getuigd. Béatrice de Lavalette (23) vertelde over haar moeilijke strijd terug, nadat ze beide benen verloren had. De Frans-Amerikaanse atlete lag een maand in coma en onderging tientallen operaties, maar slaagde er uiteindelijk in om vijf jaar later deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Tokio. Vandaag stelt ze het goed. “Ik heb hard gewerkt op het mentale.”