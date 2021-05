ASSISEN. “En toen zag ik Zsofia...” Beschuldigde geeft absurde versie van de feiten

Mijn restaurant. Carl Devos. “Bijzonder, voor bijzondere momenten”

6:00 Van een terrasje kunnen we al genieten, maar het blijft uitkijken naar de volledige heropening van de horeca op 9 juni. Elke dag tipt een journalist of columnist van deze krant zijn of haar favoriete restaurant. Politiek columnist Carl Devos kiest voor De Smaak en La Durée in Izegem en Boury in Roeselare.