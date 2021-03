ASSISEN. Eén diepe messteek maakt definitief einde aan explosieve relatie

ONZE OPINIE. “De zwijgzaam­heid bij ziekenhui­zen over hun coronado­den is niet meer van deze tijd”

10:56 Bijna 9 op de 10 ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel weigeren te vertellen hoeveel Covid-patiënten er onder hun hoede zijn gestorven. “Die zwijgzaamheid is niet meer van deze tijd”, vindt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Waarom zou een burger het recht niet hebben om te weten in welk ziekenhuis hij of zij relatief meer kans maakt om Covid-19 te overleven?”