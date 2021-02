ASSISEN. Echtgenoot van helikopterbruid : “Ik blijf in de gevangenis tot de dag dat Kristel buiten mag”

ASSISEN. Ex-bdsm-part­ner van helikopter­bruid getuigt: “Voor de feiten zijn alle betrokke­nen verantwoor­de­lijk. Kristel en Björn. Maar ook Andy”

10:44 Hoe hij Kristel Appelt had leren kennen, wilde voorzitter Veerle Aelbrecht weten van getuige Wim S. (52). “Een gemeenschappelijke interesse”, antwoordde de man droogjes. Het ging om bdsm. Mochten er nog niet-ingewijden zijn, die vier letters staan voor ‘Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism’. In de nadagen van haar relatie met de vader van haar drie kinderen en medebeschuldigde Björn De Candt, ontdekte Appelt inderdaad de wondere wereld van het zweepje en de tepelklem. En S. was haar ervaren gids. “We hadden geen relatie, enkel seks.”