ASSISEN. “Du Lion, je kickt op dode lichamen. Daarom zwijg je over wat er juist gebeurd is”

Fietsenma­ker Jo is al voor 30 000 euro aan dure fietsen kwijt door dieven: “We hopen echt dat dit gaat stoppen”

“Ik beleef slapeloze nachten.” Dat vertrouwt Jo (36) uit Neeroeteren in Limburg ons toe, nadat hij al voor de tweede keer het slachtoffer is geworden van dezelfde fietsendieven. De politie verspreidt nu bewakingsbeelden van de twee mannen, in de hoop dat iemand thuis kan helpen. Eén man, stevig vermomd, komt goed in beeld. Mogelijk kan de vreemde manier waarop hij zijn broek draagt een aanwijzing zijn.