ASSISEN. Doodslag in Halle. Kon Dirk Wauters problemen bij Bpost niet meer aan? Of was er iets anders aan de hand?

OVERZICHT. Aantal ziekenhuis­op­na­mes en besmettin­gen stijgen verder

9:16 De coronacijfers in ons land laten opnieuw een gemengd beeld zien. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in stijgende lijn, terwijl het aantal overlijdens verder afneemt. De positiviteitsratio stijgt naar 6,5 procent. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.