ASSISEN. Deuren toe in zaak Julie Van Espen: hoe uitzonderlijk is dit? En wat zijn de gevolgen?

"Op een gegeven moment stopte ik met vechten. Ik wilde niet dood”: vrouw die verkracht werd door Bakelmans opgeroepen als getuige

Ze is niet bang van hem, zegt ze. “Nu toch niet meer.” De 75-jarige Monique zal komende donderdag in de getuigenstoel zitten op het proces over de moord op Julie Van Espen. Op enkele meters van beschuldigde Steve Bakelmans. Hij verkrachtte Monique in 2004 bij haar thuis. Bakelmans was toen 23, zij 58. “Ik ben een sterke vrouw, maar op sommige dagen doe ik niets anders dan wenen. Nóóit kan ik vergeten wat hij me heeft aangedaan.”

8:40