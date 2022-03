ASSISEN. Dennis Peeters schuldig aan moord en brandstichting

Dennis Peeters, de 41-jarige man die in 2019 in Temse zijn 33-jarige ex-vrouw Barbara Ongena wurgde en brand stichtte in haar woning in Sint-Niklaas om de sporen te vernietigen, is schuldig aan moord en brandstichting. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen beslist. Morgen kent hij zijn straf. Hij riskeert levenslang.