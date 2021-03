ASSISEN. De zaak van het duivelskoppel. “Toen Hilde me verliet, was ik in één klap vijf vrouwen kwijt”

Kust gaat in overleg met horecasec­tor over mogelijkhe­den tijdens paasvakan­tie

8 maart De kust is van plan in overleg te gaan met de horecasector over de verschillende mogelijkheden voor de horeca aan zee tijdens de paasvakantie. De kustburgemeesters hadden eerder al opgeroepen tot het heropenen van de horeca tijdens die vakantie, maar het Overlegcomité ging vorige vrijdag niet in op dat voorstel. De betrokken partijen zoeken nu een consensus om in de loop van volgende week het Overlegcomité een nieuw voorstel te doen.