ASSISEN. De zaak van het Duivelskoppel. Politie gaf jury úren uitleg, maar verzweeg waarom ze het niet gedaan hebben

"Ik trek dat terug." Deze vier woorden zei speurder Pierre Verroens gisteren nadat hij en zijn vijf collega's van de FGP Brugge urenlang op de rooster waren gelegd door de advocaten van de beschuldigden. Dat ging over een telefoongesprek van amper vijf seconden. Verroens had dinsdag aan de jury gezegd wat Van Acker volgens hem in dat gesprek zei. "Dat ze er was." Bij Lacote dus. Vóór de moord. Natúúrlijk wist de speurder dat niet zeker, gaf hij na veel vijven en zessen toe. Logisch. Er werd in het hele onderzoek geen enkele telefoon afgeluisterd. Verroens had gewoon een voorbeeld willen schetsen, verduidelijkte hij. "Waarom moesten die voorbeelden altijd ten nadele van Hilde Van Acker zijn", wilde haar advocaat weten. "Evengoed heeft Hilde in die paar seconden gewoon gezegd dat ze naar haar hotel ging?" Stilte bij de zes. Vinckes punt was gemaakt.