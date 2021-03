ASSISEN. De zaak van het Duivelskoppel: plots werd het ook het proces van de politie

Vaccina­ties nemen eindelijk - een beetje - vaart: 35.500 nieuwe prikken, een nieuw record

5 maart Er lijkt eindelijk wat tempo te komen in het aantal toegediende vaccinaties in ons land. Uit de nieuwste update van Sciensano blijkt dat er voor gisteren alleen meer dan 22.000 gezette dosissen zijn geregistreerd. Dat zullen er uiteindelijk nog veel meer worden: op de registratie van de vaccinaties zit namelijk een grote vertraging. In totaal kwamen er 35.560 nieuwe registraties bij, wat een record is.