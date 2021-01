ASSISEN. De zaak ‘Little John’: Eén foutje werd moordenaar fataal

Elektrici­teits­ver­bruik in België lag 7 procent lager in 2020, records hernieuwba­re energie gesneuveld

8:54 Het elektriciteitsverbruik in België lag vorig jaar 7 procent lager dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Net als in 2019 is opnieuw meer elektriciteit uitgevoerd dan ingevoerd. Er zijn vorig jaar in België ook verschillende records van hernieuwbare energie gesneuveld.