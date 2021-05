ASSISEN. De toenmalige vriend van Sofie Muylle voelt zich schuldig: “Waarom ben ik haar niet achterna gelopen?”

Menen Onbekende tiener dreigt op sociale media met schietpar­tij in VTI Menen: politie in stelling

1:26 Enkele filmpjes en een foto op Snapchat en Instagram waarin een tiener naar Amerikaans voorbeeld dreigt met een zogenaamde ‘school shooting’ in het VTI in Menen, zorgen voor veel ophef bij politie, stadsbestuur en, niet in het minst, de school zelf. “We hopen dat dit een wansmakelijke, flauwe grap is maar nemen de beelden absoluut heel serieus”, klinkt het.