ASSISEN. De schreeuw die door merg en been ging: broer Sofie Muylle stort in wanneer filmpjes getoond worden

Tuinfeest mag dan toch met 50 man, zegt Jambon - en hij krijgt meteen lik op stuk

5:00 “Tuinfeesten mogen vanaf 9 juni tòch met 50 mensen plaatsvinden, cateraar of geen cateraar.” Dat maakte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisterenavond bekend in - jawel - De Cooke & Verhulst Show. Juist dat schoot bij een aantal politici in het verkeerde keelgat. “Is dat de manier waarop we de mensen informeren?”, sneerde CD&V-voorzitter Joachim Coens.